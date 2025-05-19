«Защитник Windows» обманули с помощью фальшивого антивируса

Программа использует незадокументированный API Windows Security Center для регистрации фиктивного антивируса, после чего «Защитник Windows» автоматически отключается.

Defendnot не требует подмены системных файлов или установки реального антивируса. Инструмент работает за счет создания DLL-библиотеки, которая внедряется в доверенные процессы, такие как «Диспетчер задач». Это позволяет регистрировать фиктивный антивирус с произвольным именем.