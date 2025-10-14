Компьютеры
Опубликовано 14 октября 2025, 08:18
1 мин.

Zen 6 будет работать с платами AM5 — даже с BIOS на 32 МБ

Приятные новости подъехали
AMD подтвердила, что будущие процессоры Zen 6 (поколение Olympic Ridge) сохранят совместимость с существующими материнскими платами AM5, включая модели с 32 МБ BIOS.
Это означает, что владельцы современных систем смогут обновить процессор без необходимости менять плату.

Ранее производители начали переходить на микросхемы BIOS объемом 64 МБ, чтобы вместить микрокод для всех поколений AM5-процессоров.

На платах с 32 МБ чипами может возникнуть нехватка памяти, что уже приводило к отказу от поддержки старых CPU в новых прошивках — как это было при переходе с Zen 1 на Zen 3.

По данным инсайдера HXL, все платы 600- и 800-й серий получат поддержку Zen 6, независимо от объема BIOS.

Zen 6 будет чиплетным решением на 2-нм техпроцессе TSMC, с увеличенным количеством ядер в CCD и новым I/O-чипом на 4-нм N4P с улучшенной энергоэффективностью и поддержкой более быстрой памяти DDR5.