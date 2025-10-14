Zen 6 будет работать с платами AM5 — даже с BIOS на 32 МБ

Это означает, что владельцы современных систем смогут обновить процессор без необходимости менять плату.

Ранее производители начали переходить на микросхемы BIOS объемом 64 МБ, чтобы вместить микрокод для всех поколений AM5-процессоров.

На платах с 32 МБ чипами может возникнуть нехватка памяти, что уже приводило к отказу от поддержки старых CPU в новых прошивках — как это было при переходе с Zen 1 на Zen 3.

По данным инсайдера HXL, все платы 600- и 800-й серий получат поддержку Zen 6, независимо от объема BIOS.

Zen 6 будет чиплетным решением на 2-нм техпроцессе TSMC, с увеличенным количеством ядер в CCD и новым I/O-чипом на 4-нм N4P с улучшенной энергоэффективностью и поддержкой более быстрой памяти DDR5.