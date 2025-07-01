Zen 6 от AMD получит частоты до 7 ГГц, 12 ядер и крошечное энергопотребление

Это станет рекордом среди чипов Ryzen. Архитектура предполагает скачок на 2–3 техпроцесса по сравнению с Zen 5, что обеспечит рост производительности и энергоэффективности.

Ожидается, что базовые модели получат 12 унифицированных ядер, а версии с 3D V-Cache будут сочетать высокие частоты и огромный кэш, создавая новые стандарты для игр. Также сообщается о сверхэкономичных ядрах, потребляющих менее 1 Вт — потенциально идеальных для портативных устройств, включая консоли нового поколения.

Разработчики отмечают сложности при масштабировании игр под большое количество ядер. Даже в Unreal Engine 5.6 это сопровождается ошибками и гонками данных, поэтому высокие частоты и однопоточная мощность остаются критичными.

Zen 6 может не только укрепить позиции AMD в гейминге, но и открыть путь к новым форм-факторам и энергоэффективным решениям.