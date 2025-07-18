Zephyr показала видеокарту с крупными вентиляторами в стиле Radeon VII

Несмотря на то, что дизайн Zephyr очень похож на классический Radeon VII, особенно в сером исполнении, но сама видеокарта может быть как на базе AMD RX 7000, так и RTX 40XX — бренд не уточнил.

Также отметим, что Zephyr традиционно выпускает свои видеокарты с задержкой относительно AMD и NVIDIA. Например, недавно они представили RX 7600 XT исключительно для китайского рынка.

Учитывая это, новая карта с крупными вентиляторами, вероятно, появится в продаже не скоро и окажется доступной лишь в Китае.

В отличие от современных карт с агрессивным «игровым» дизайном и обилием подсветки, концепция Zephyr ближе к строгому и минималистичному стилю более классических моделей.