Журналисты показали первые живые фото топовой видеокарты NVIDIA RTX 5090 Founder Edition

Журналисты показали первые живые фото топовой видеокарты NVIDIA RTX 5090 Founder EditionВыглядит эпично
Модель впечатляет своими размерами: она длиннее и выше, чем RTX 4090, при этом остается двухслотовой. Такой дизайн достигнут за счёт перераспределения площади радиатора.
Карта сохраняет общий стиль Founders Edition, но её охлаждающая система переработана. Два больших вентилятора одновременно продувают радиатор, выталкивая горячий воздух назад.
Само ядро GB202, занимающее треть площади платы, располагается в центре PCB, а интерфейсы подключения вынесены на отдельные платы.
RTX 5090 оснащена 512-битным интерфейсом памяти GDDR7 и мощным 19-фазным VRM для GPU и 8 фазами для памяти.
Энергопотребление достигает 600 Вт благодаря новому разъёму 12V2x6. Разработчики также использовали высокую плотность компоновки PCB, оптимизировав каждый квадратный миллиметр платы.