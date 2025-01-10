Журналисты показали первые живые фото топовой видеокарты NVIDIA RTX 5090 Founder Edition

Модель впечатляет своими размерами: она длиннее и выше, чем RTX 4090, при этом остается двухслотовой. Такой дизайн достигнут за счёт перераспределения площади радиатора.

Карта сохраняет общий стиль Founders Edition, но её охлаждающая система переработана. Два больших вентилятора одновременно продувают радиатор, выталкивая горячий воздух назад.

Само ядро GB202, занимающее треть площади платы, располагается в центре PCB, а интерфейсы подключения вынесены на отдельные платы.