Злоумышленники ограбили грузовик набитый флагманскими видеокартами NVIDIA RTX 30XX

Официальное сообщение бренда гласит, что инцидент произошёл ещё 29 октября 2021 года. Тогда грузовик, который был набит совершенно разными моделями видеокарт RTX 30ХХ, ограбили неизвестные.

Цена адаптеров, которые перевозило транспортное средство, составляла от 330 до 1960 долларов (от 23,5 до 140 тыс рублей). При этом на данный момент нет никаких подробностей о произошедшем, кроме как то, что украли и вправду много видеокарт.

Представители EVGA уже сообщили, что компания занесла серийные номера ворованных экземпляров в специальную базу. Это нужно для того, чтобы если кто-то захочет ими воспользоваться, то адаптеры нельзя было программно обновить.