ZOTAC показала RTX 5090 с жидкостным охлаждением

ZOTAC показала RTX 5090 с жидкостным охлаждениемА вот это уже интересно
Новинка получила компактный двухслотовый корпус с передней стеклянной панелью и зеркальным RGB-подсвеченным логотипом ZOTAC Gaming. Видеокарта подключается через один 16-контактный разъем питания и оснащена массивным радиатором на 360 мм — это решение нацелено на экстремальный уровень охлаждения для топового GPU от NVIDIA.
ZOTAC не раскрыла цену или дату начала продаж, но очевидно, что речь идёт о премиальной модели, которая будет конкурировать с аналогами от Asus и MSI.
Помимо необычной RTX 5090, компания показала мини-ПК линейки Magnus с графикой серии RTX 50XX. Модель Magnus One получила десктопные RTX 5070 Ti или RTX 5070 и процессоры Intel Core Ultra 200S, до 96 ГБ DDR5 и два SSD-слота (Gen5 и Gen4).
Более компактная версия Magnus Mini оснащается мобильным процессором Core Ultra 7 255H, также до 96 ГБ оперативной памяти и десктопной RTX 5060 Ti.
Обе модели позиционируются как самые мощные решения в своих форм-факторах.