10 худших компьютерных игр 2021 года

Итак, первым в списке пяти самых провальных, по данным агрегатора, игр оказался футбольный симулятор eFootball 2022.

“Критики и игроки отметили смехотворную, убогую графику, бессвязный и летаргический игровой процесс и острую нехватку контента”, — сообщается в опубликованном материале.

Что касается второго места, то на нем расположилась Balan Wonderworld для Nintendo Switch, а замыкает тройку лидеров Werewolf: The Apocalypse — Earthblood. Помимо прочего в список вошли Taxi Chaos, Of Bird and Cage.

Шестого места удостоилась недавняя новинка — забагованный сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Далее по списку числится I Saw Black Clouds, Arkham Horror: Mother’s Embrace, Demon Skin и Necromunda: Hired Gun.