1000 необычных инди-игр можно приобрести дешевле 350 рублей

Ранее данный пакет включал около 745 тайтлов, однако по словам представителей сервиса, в связи с его популярностью, свои игры добавили и другие разработчики, что привело к тому, что пакет вырос до 1000 инди-игр. Стоит отметить, что минимальная стоимость комплекта составляет 5 долларов, однако покупатели, при желании, могут отдать и больше. Так, если покупать каждый тайтл по отдельности, сумма покупки составила бы более 3,5 тыс долларов.

Сообщается, что данная инициатива призвана поддержать “расовую справедливость и равенство”. Так, сервис планирует собрать порядка 5 млн долларов, отправив все вырученные средства будут переданы в Фонд правовой защиты и образования НААКП и Фонд освобождения под залог общины.

В число игр, участвующих в данной акции, вошли инди-тайтлы с нетривиальным сюжетом, вроде симулятора жизни The Stillness of the Wind или же приключенческой Night in the Woods.