16-летний подросток дважды установил мировой рекорд в Тетрисе и "сломал" игру

Так, Джозеф Сили умудрился продвинуться до 33 уровня, причем сама игра уже на 29-м уровне доходит до этапа так называемого “экрана смерти” — он так называется из-за своей очень высокой сложности. В итоге парень не просто прошел этот самый этап, а ушел так далеко, что Тетрис не выдержал и “сломался” — игра стала показывать достаточно странную нумерацию уровней: 0A, 1E и так далее. Зато парень смог таким образом не просто установить новый мировой рекорд, но и побить свое предыдущее достижение.

К слову, для установления рекорда парень использовал версию Тетриса для японской консоли Nintendo Entertainment System — эта версия оказалась на прилавках в далеком 1989 году.