16-летняя GTA IV оказалась одной из самых успешных частей серии

Опубликовано 02 мая 2024, 12:08
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16-летняя GTA IV оказалась одной из самых успешных частей серииИ интересна игрокам до сих пор
Одна из самых популярных среди геймеров и коммерчески успешных — GTA IV — 29 апреля отпраздновала 16-летие. Критики считают, что эта часть внесла ощутимый вклад в развитие и популярность игр с открытым миром.
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Сюжет GTA IV построен вокруг «биографии» и поступков иммигранта из Восточной Европы Нико Беллика, который приезжает в США за той самой «американской мечтой», но оказывается втянут в водоворот преступных событий в вымышленном городе Либерти-Сити, основанном на Нью-Йорке.
GTA IV — игра с открытым миром, которая произвела настоящий фурор в жанре. Игроки сразу могли свободно изучать город за счёт гибких сценариев , выполнять различные миссии и взаимодействовать с множеством персонажей.
Благодаря этому GTA IV — один из самых коммерчески успешных проектов разработчиков из Rockstar North и издателя Rockstar Games. И до сих пор это одна из самых популярных частей серии.