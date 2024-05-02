16-летняя GTA IV оказалась одной из самых успешных частей серии

Сюжет GTA IV построен вокруг «биографии» и поступков иммигранта из Восточной Европы Нико Беллика, который приезжает в США за той самой «американской мечтой», но оказывается втянут в водоворот преступных событий в вымышленном городе Либерти-Сити, основанном на Нью-Йорке.

GTA IV — игра с открытым миром, которая произвела настоящий фурор в жанре. Игроки сразу могли свободно изучать город за счёт гибких сценариев , выполнять различные миссии и взаимодействовать с множеством персонажей.

Благодаря этому GTA IV — один из самых коммерчески успешных проектов разработчиков из Rockstar North и издателя Rockstar Games. И до сих пор это одна из самых популярных частей серии.