18-килограммовый прототип PlayStation 3 с предустановленным на нём эксклюзивом Xbox попал на видео

Ранний вариант игровой приставки оказался в руках у YouTube-блогера с канала Linus Tech Tips. По его словам, высота устройства составляет около 60 см, а вес — 18,1 кг. И именно такой прототип имели на руках разработчики до того, как PS3 была официально представлена.

Отличительной особенностью данной модели является жёсткий диск на 400 ГБ. Для сравнения, уже после анонса консоль имела лишь две модели: с 20 и 60 ГБ постоянной памяти. Также прототип может похвастаться внушительным блоком питания на 1000 Вт.