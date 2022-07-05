18-килограммовый прототип PlayStation 3 с предустановленным на нём эксклюзивом Xbox попал на видео

18-килограммовый прототип PlayStation 3 с предустановленным на нём эксклюзивом Xbox попал на видеоВ своё время эта штука могла стоить все 50 000 долларов
Ранний вариант игровой приставки оказался в руках у YouTube-блогера с канала Linus Tech Tips. По его словам, высота устройства составляет около 60 см, а вес — 18,1 кг. И именно такой прототип имели на руках разработчики до того, как PS3 была официально представлена.
Отличительной особенностью данной модели является жёсткий диск на 400 ГБ. Для сравнения, уже после анонса консоль имела лишь две модели: с 20 и 60 ГБ постоянной памяти. Также прототип может похвастаться внушительным блоком питания на 1000 Вт.
Но куда интереснее то, что блогер обнаружил в памяти прототипа Gears of War 3 — игру, никогда не выходившую на консоли от Sony. При этом эксклюзив Xbox хоть и запускался на японской приставке, по итогу игра выдавала в районе 15 кадров в секунду, что достаточно сложно назвать хотя бы мало-мальски играбельным результатом.
Отметим, что стоимость подобного девкита PlayStation 3 в своё время могла доходить до 50 тыс долларов за штуку.