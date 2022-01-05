2023 год: названа дата выхода GTA VI

Если верить авторитетному инсайдеру под ником Tez2, анонс новой части Grand Theft Auto состоится уже до конца текущего года. Вполне возможно, что в рамках одного из летних шоу PlayStation или Xbox.

При этом релиз проекта, по данным всё того же источника, состоится уже в 2023 году. Наши зарубежные коллеги уже отметили, что последнее время в GTA Online игроки заметили несколько намеков на то, что следующая игра Rockstar выйдет в ближайшее время.

Напомним, что на сегодняшний день последняя GTA — это GTA V. Игра вышла осенью 2013 года на актуальных тогда PlayStation 3 и Xbox 360. Позднее проект добрался до более свежих PlayStation 4, Xbox One и ПК, а уже в этом году нас ждёт переиздание игры для нынешнего поколения консолей.