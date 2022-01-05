2023 год: названа дата выхода GTA VI

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2023 год: названа дата выхода GTA VIАнонс и вовсе стоит ждать в ближайшие месяцы
2022 год только начался, а ему уже предрекают множество интересных новинок. Одной из них, судя по всему, должен стать анонс долгожданной GTA VI.
Если верить авторитетному инсайдеру под ником Tez2, анонс новой части Grand Theft Auto состоится уже до конца текущего года. Вполне возможно, что в рамках одного из летних шоу PlayStation или Xbox.
При этом релиз проекта, по данным всё того же источника, состоится уже в 2023 году. Наши зарубежные коллеги уже отметили, что последнее время в GTA Online игроки заметили несколько намеков на то, что следующая игра Rockstar выйдет в ближайшее время.
Напомним, что на сегодняшний день последняя GTA — это GTA V. Игра вышла осенью 2013 года на актуальных тогда PlayStation 3 и Xbox 360. Позднее проект добрался до более свежих PlayStation 4, Xbox One и ПК, а уже в этом году нас ждёт переиздание игры для нынешнего поколения консолей.
Источник: Dexerto