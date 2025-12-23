25% денег в 2025 году Steam заработал благодаря инди-играм

В абсолютных цифрах это около $4,5 млрд из $17,7 млрд, которые платформа заработала за год. Общая выручка магазина выросла на 15% по сравнению с 2024-м.

Более $500 млн принесли всего пять особенно успешных инди-хитов: Schedule I ($151 млн), R.E.P.O ($147 млн), PEAK ($87 млн), Hollow Knight: Silksong ($75 млн) и Escape from Duckov ($53 млн).