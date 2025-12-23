25% денег в 2025 году Steam заработал благодаря инди-играм

Опубликовано 23 декабря 2025, 08:071 мин.
25% денег в 2025 году Steam заработал благодаря инди-играмВесомая доля, учитывая количество ААА-релизов
По данным Alinea Analytics, в 2025 году инди-игры обеспечили 25% всей выручки Steam, несмотря на обилие крупных AAA-релизов.
В абсолютных цифрах это около $4,5 млрд из $17,7 млрд, которые платформа заработала за год. Общая выручка магазина выросла на 15% по сравнению с 2024-м.
Более $500 млн принесли всего пять особенно успешных инди-хитов: Schedule I ($151 млн), R.E.P.O ($147 млн), PEAK ($87 млн), Hollow Knight: Silksong ($75 млн) и Escape from Duckov ($53 млн).
Аналитики отмечают, что успех небольших проектов объясняется доступной ценой, вирусным эффектом и популярностью кооперативного геймплея.
При этом из примерно 20 000 игр, вышедших в Steam за год, лишь около 300 смогли заработать более $1 млн. Также 78% дохода платформе принесли платные игры, тогда как F2P- проекты обеспечили только 22%.