3D-художник превратил Minecraft в стратегию и получил работу

3D-художник Брендан Салливан (Brendan Sullivan) решил устроиться на работу в шведскую студию Mojang, больше всего известную разработкой культовой игры Minecraft.
В качестве тестового задания его попросили «переосмыслить вид/стиль Minecraft для гипотетической новой игры». Салливан не просто представил несколько концептов, а подошёл к вопросу намного масштабнее. Он разработал настоящий прототип игры, которую назвал Minecraft Tactics.
В воображаемой игрушке Minecraft превращается в стратегию в реальном времени (RTS), где элементы игры отлично сочетаются с привычным стилем Minecraft. По мнению Салливана, концепция стратегии идеально подходит Minecraft, где игроки большую часть времени добывают ресурсы.
Надо ли говорить, что прототип впечатлил Mojang и Салливан получил должность 3D-художник.