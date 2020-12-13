50-летняя экс-модель Playboy вновь облачилась в костюм Сони Блейд из Mortal Kombat

Спустя 25 лет по многочисленным просьбам я снова надеваю этот костюм. Теперь Соне Блейд — 50 лет. Давайте, сравнивайте её с 25-летней. Мне всё равно. Эта Соня научилась сражаться ещё лучше, она защищает свою семью и своих близких всем сердцем.