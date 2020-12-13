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50-летняя экс-модель Playboy вновь облачилась в костюм Сони Блейд из Mortal Kombat
Сохранилась актриса, конечно, великолепно
В сети появилось интересное изображение, которое явно заденет струны ностальгии у людей, выросших в 90-е. Так, 50-летняя экс-модель Playboy, сыгравшая Соню Блэйд в Mortal Kombat 3, вновь облачилась в костюм своего персонажа.
Что интересно, несмотря на то, что с момента выхода игры прошло четверть века, Керри Хоскинс отлично сохранилась! При этом в сети уже начали ходить разговоры о том, что актриса могла бы сыграть роль постаревшей Сони Блейд в случае, если будет сниматься фильм по мотивам Mortal Kombat 11.
Спустя 25 лет по многочисленным просьбам я снова надеваю этот костюм. Теперь Соне Блейд — 50 лет. Давайте, сравнивайте её с 25-летней. Мне всё равно. Эта Соня научилась сражаться ещё лучше, она защищает свою семью и своих близких всем сердцем.
Напомним, что в 2021 году должен выйти новый фильм по вселенной Mortal Kombat. По заявлениям Warner Bros, кинокартина выйдет одновременно и в кинотеатрах, и в онлайн-сервисе HBO Max.