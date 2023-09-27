5К гейминг на iPhone: названа цена ремейка Resident Evil 4 в App Store

Страница ремейка знаменитого экшена Resident Evil 4 от Capcom в App Store раскрыла интересные детали. Оказалось, что стоимость игры для iPhone 15 Pro составляет $60, что соответствует цене на других крупных платформах.

В российском сегменте магазина игра будет стоить 5000 рублей.

Базовая версия проекта, вероятно, представляющая собой пролог, будет бесплатной и займёт около 700 МБ. Однако полная версия игры весит порядка 19,3 ГБ. Помимо этого, игроков ждут внутриигровые покупки, включая купоны на улучшение оружия и дополнительный контент.

Стоит отметить, что предзаказ доступен только для определённых устройств: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и iPad с чипами не старше M1.

Кроме того, игра будет поддерживать геймпады, сенсорное управление и перенос прогресса между устройствами. Релиз ожидается до конца 2023 года.