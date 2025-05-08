60 млн просмотров всего за 19 часов — Rockstar взорвала YouTube вторым трейлером GTA 6

Это новый рекорд для компании, которая уже несколько лет дразнит фанатов мелкими утечками и редкими тизерами. В ролике вновь показан Vice City — культовый город, вдохновлённый Майами.

Зрители увидели главных героев — Джейсона и Лусию, преступников, действующих в вымышленном штате Леонида, напоминающем Флориду. Геймплейные сцены включают ограбления, уличные погони, перестрелки и более личные моменты героев.