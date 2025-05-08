60 млн просмотров всего за 19 часов — Rockstar взорвала YouTube вторым трейлером GTA 6

Опубликовано 08 мая 2025, 11:471 мин.
60 млн просмотров всего за 19 часов — Rockstar взорвала YouTube вторым трейлером GTA 6Это было ожидаемо
Rockstar Games опубликовала второй трейлер GTA 6 и он сразу взорвал YouTube, собрав 60 млн просмотров всего за 19 часов.
Это новый рекорд для компании, которая уже несколько лет дразнит фанатов мелкими утечками и редкими тизерами. В ролике вновь показан Vice City — культовый город, вдохновлённый Майами.
Зрители увидели главных героев — Джейсона и Лусию, преступников, действующих в вымышленном штате Леонида, напоминающем Флориду. Геймплейные сцены включают ограбления, уличные погони, перестрелки и более личные моменты героев.
Графика заметно улучшилась, а открытый мир обещает стать самым масштабным в истории серии. Разработчики намекнули на богатую сюжетную линию и множество скрытых деталей, которые придётся раскрывать игрокам.
Релиз GTA 6 намечен на 26 мая 2026 года для PlayStation 5, 5 Pro и Xbox Series X/S. О выходе на ПК пока ничего не известно.