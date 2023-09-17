8-ядерный процессор и 1280 ядер GPU CUDA: раскрыты характеристики карманной консоли Nintendo Switch 2

Так, новейшие утечки указывают на то, что устройство будет оснащено мощным процессором и графическим ускорителем от NVIDIA, базирующимся на архитектуре Ampere.

Система на чипе T239, предположительно используемая в новой консоли, разработана NVIDIA и включает в себя 8 ядер CPU Cortex A78 и 1280 ядер GPU CUDA.

Эксперты утверждают, что чип будет произведён на 8-нанометровом техпроцессе Samsung. Это даёт основания полагать, что консоль сможет похвастаться выдающейся производительностью.

Кроме того, Nintendo Switch 2, по слухам, сможет поддерживать игры с разрешением 4K и 60 кадров в секунду, а также технологии Ray Tracing и NVIDIA DLSS.

Это стало известно после демонстрации устройства на закрытых мероприятиях в рамках Gamescom 2023.