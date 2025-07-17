8BitDo представила Pro 3 — аналог DualSense с кастомизацией кнопок

В отличие от предыдущих моделей с асимметричными стиками, у Pro 3 они расположены бок о бок, как у Sony. Стики получили TMR-технологию, защищающую от дрейфа.

Главная особенность новинки — возможность менять раскладку ABXY. Пользователь может переставить кнопки по своему вкусу: как у Xbox, Nintendo или в любом другом порядке.

8BitDo Pro 3 оценен в $69,99. В комплекте — зарядная док-станция, которая служит и подставкой для USB-адаптера.