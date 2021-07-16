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A Plague Tale: Innocence и другие французские игры продаются со скидками до 90%До 19 июля
В онлайн-магазине GOG запустили новую распродажу. В ней со скидкой можно приобрести популярный симулятор выживания во времена чумы A Plague Tale: Innocence и другие французские игры.
Так, игру A Plague Tale: Innocence отдают со скидкой -69% — купить ее можно за 489 рублей вместо прежних 1 599.
Приключенческий квест Syberia 3: The Complete Journey, в свою очередь, доступен с 85% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 299 рублей, тогда как сейчас доступна за 199.
Многопользовательская ролевая игра Warhammer: Chaosbane упала в цене на 70% — она доступна за 339 рублей вместо исходных 1 135.
За 129 рублей отдают Assassin's Creed: Director's Cut, Tom Clancy's Ghost Recon и Far Cry.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она через три дня.