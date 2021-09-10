A Plague Tale: Innocence и другие игры издателя продаются со скидками

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A Plague Tale: Innocence и другие игры издателя продаются со скидкамиДо 13 сентября
Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил о новой распродаже издателя игр Focus Publisher. Со скидками вплоть до -75% продаются A Plague Tale: Innocence, Vampyr и прочие тайтлы.
Так, купить игру о выживании во время Чумы — A Plague Tale: Innocence — можно с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1 599 рублей, тогда как сейчас его отдают за 399.
Игра про врача, который был обращен в вампиры — Vampyr — можно также ухватить с 75% скидкой, то есть за 374 рубля вместо исходных 1 499.
Ознакомиться с остальными играми, участвующими в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 13 сентября.