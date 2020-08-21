A Plague Tale: Innocence и другие игры издателя продаются со скидками до 85%

A Plague Tale: Innocence представляет из себя игру в жанре приключенческого стелс-экшена с элементами хоррора. Действия в тайтле разворачиваются в 1348—1349 годах во Франции, которая подверглась Эдвардианской войне, а также столкнулась с эпидемией чумы. В качестве главных героев выступают 15-летняя девочка Амиция и ее младший брат Гуго, преследуемые силами Инквизиции. Игрокам предстоит объединиться с другими детьми, победить агентов Святого Престола и не заразиться болезнью от чумных крыс. Напомним, что в обычное время игра продается за 3 326 рублей, тогда как в рамках распродажи ее стоимость упала до 1 131 рублей.

В распродаже участвуют более 50 тайтлов, в числе которых The Surge 2, Farming Simulator 19, MudRunner и прочие. Ознакомиться со всеми можно по этой ссылке.