A Plague Tale: Innocence, MudRunner и другие игры издателя продаются с большими скидками

Еще одной интересной игрой, которая участвует в распродаже, стала Vampyr. Действия в ней разворачиваются в Лондоне 1918 года. Играть предстоит за врача Джонатана Рида, который недавно был обращен вампиром. Так, его задачей как доктора стоит поиск лекарства от эпидемии, однако сущность вампира вынуждает кормиться теми, кому нужно было лечение. Продают игру за 734 рубля вместо 2 939.