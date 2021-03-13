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A Plague Tale: Innocence, MudRunner и другие игры издателя продаются с большими скидками
До 18 марта
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил новую распродажу, в рамках которой A Plague Tale: Innocence, MudRunner и другие игры издателя продаются с большими скидками.
Так, симулятор выживания во времена Чумы A Plague Tale: Innocence можно приобрести за 991 рубль. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 3 306 рублей.
Еще одной интересной игрой, которая участвует в распродаже, стала Vampyr. Действия в ней разворачиваются в Лондоне 1918 года. Играть предстоит за врача Джонатана Рида, который недавно был обращен вампиром. Так, его задачей как доктора стоит поиск лекарства от эпидемии, однако сущность вампира вынуждает кормиться теми, кому нужно было лечение. Продают игру за 734 рубля вместо 2 939.
За 367 рублей вместо 1 836, в свою очередь, можно ухватить гонки по бездорожью MudRunner.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.