Игры
Опубликовано 05 сентября 2024, 07:01
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А разговоров-то было: Acer анонсировала вместо портативной консоли новый игровой ноутбук

Не этого мы, конечно, ждали...
На конференции next@acer в Берлине компания Acer представила не долгожданную портативную консоль, а концептуальный игровой ноутбук Project DualPlay.
А разговоров-то было: Acer анонсировала вместо портативной консоли новый игровой ноутбук
© TechPowerUp

Главная особенность новинки — большой тачпад, который превращается в беспроводной контроллер. Геймеры могут легко отсоединить его, используя клавишу на клавиатуре, одновременно активируя выдвижные динамики для полного погружения в игру.

Для любителей мультиплеера Project DualPlay предлагает уникальный режим: контроллер можно разделить на два джойстика, что делает устройство идеальным для соревновательных игр вроде Street Fighter 6.

А разговоров-то было: Acer анонсировала вместо портативной консоли новый игровой ноутбук
© TechPowerUp

Также ноутбук поддерживает гибкость в управлении — игроки могут свободно переключаться между клавиатурой и контроллером.

Концептуальная новинка оснащена динамической RGB-подсветкой, создающей атмосферу, а на задней панели находится световая полоса с эффектом бесконечного зеркала.