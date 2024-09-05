А разговоров-то было: Acer анонсировала вместо портативной консоли новый игровой ноутбук

Главная особенность новинки — большой тачпад, который превращается в беспроводной контроллер. Геймеры могут легко отсоединить его, используя клавишу на клавиатуре, одновременно активируя выдвижные динамики для полного погружения в игру.

Для любителей мультиплеера Project DualPlay предлагает уникальный режим: контроллер можно разделить на два джойстика, что делает устройство идеальным для соревновательных игр вроде Street Fighter 6.