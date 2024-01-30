А зачем это всё? Для игры Doom пиксели сделали… из клеток кишечной палочки

Клетки служили чёрно-белыми пикселями, а для их активации и свечения использовался флюоресцентный белок. Изображением, которое воспроизводили «пиксели», была заставка игры Doom.

«Пиксели» были помещены в специальное устройство, в котором клетки выращивали для обеспечения картинки разрешением 32х48. Однако главный минус этой «экспериментальной» технологии — время обновления изображения.

По подсчётам Рамлан, чтобы закончить Doom, клеткам понадобится не меньше 600 лет. Среднее время прохождения игры человеком составляет порядка 5 часов, а время отрисовки одного кадра клетками занимало около 8 часов 20 минут.

При этом каких-либо внятных объяснений, зачем нужны подобные эксперименты, пока не последовало. Единственная «приемлемая» версия — культовость игры и концепция «Doom, работающий на всём». В разное время Doom запускали на холодильнике, вейпах, автомобилях, картофеле, тестах на беременность, тостерах, кассовых аппаратах.