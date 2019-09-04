Acer предложила геймерам новый трон для игр

Оригинальная модель была показала на выставке в Берлине ровно год назад. По словам разработчика, новый Predator Thronos Air — это игровая кабина, в которой можно изолировать себя от реальности и полностью сосредоточиться на игровом процессе.

Модель предлагает широкие возможности настройки игровой кабины под себя м модульную конструкцию.

Кресло Acer Predator Thronos Air появится в Европе в 4 квартале 2019 года по цене от 8975 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.