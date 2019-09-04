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Игры
Сегодня 15:54

Acer предложила геймерам новый трон для игр

Predator Thronos Air будет стоить от 8975 евро

На выставке IFA 2019 компания Acer представила новую версию игрового кресла Predator Thronos для самых отъявленных геймеров, которое позволяет погрузиться в любимые развлечения с головой.

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Оригинальная модель была показала на выставке в Берлине ровно год назад. По словам разработчика, новый Predator Thronos Air — это игровая кабина, в которой можно изолировать себя от реальности и полностью сосредоточиться на игровом процессе.

Модель предлагает широкие возможности настройки игровой кабины под себя м модульную конструкцию.

Кресло Acer Predator Thronos Air появится в Европе в 4 квартале 2019 года по цене от 8975 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.

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