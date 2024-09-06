Опубликовано 06 сентября 2024, 07:131 мин.
Acer все же выпустила собственного «убийцу Steam Deck»Отличная альтернатива, между прочим
Компания Acer представила свою первую портативную игровую консоль Nitro Blaze 7, которая позиционируется как конкурент таким устройствам, как Steam Deck и Asus ROG Ally.
Новинка оснащена мощным 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8840HS с интегрированной графикой Radeon 780M, способной работать на частоте до 5.1 ГГц. Это делает устройство впечатляющим игровым ПК в компактном формате.
Основные характеристики:
- 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 500 нит.
- 16 ГБ ОЗУ формата LPDDR5X-7500.
- Встроенный SSD на 2 ТБ формата M.2 NVMe и поддержка карт памяти microSD.
- Батарея емкостью 50.04 Вт*ч.
- Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также два порта USB4.
- Консоль работает на Windows 11 Home Edition, а покупатели получат 3-месячную подписку Game Pass в подарок.
Отметим также, что устройство весит 670 граммов и имеет габариты 25.6 × 11.35 × 2.25 см, что делает его довольно массивным.