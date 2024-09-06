Acer все же выпустила собственного «убийцу Steam Deck»

Основные характеристики:

7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 500 нит.

16 ГБ ОЗУ формата LPDDR5X-7500.

Встроенный SSD на 2 ТБ формата M.2 NVMe и поддержка карт памяти microSD.

Батарея емкостью 50.04 Вт*ч.

Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также два порта USB4.

Консоль работает на Windows 11 Home Edition, а покупатели получат 3-месячную подписку Game Pass в подарок.

Отметим также, что устройство весит 670 граммов и имеет габариты 25.6 × 11.35 × 2.25 см, что делает его довольно массивным.