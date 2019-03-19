Activision аноносировала бесплатную игру Call of Duty: Mobile для Android и iOS

Сегодня Activision и Tencent сообщили, что Call of Duty: Mobile будет выпущена в Северной и Южной Америке, странах Европы и других регионах.

Как поясняют разработчики, Call of Duty: Mobile — это новая бесплатная игра, в которой собраны карты, режимы, оружие и персонажи из всей франшизы Call of Duty, включая серии Black Ops и Modern Warfare. Игра разработана эксклюзивно для Android и iOS студией Timi, дочерней компанией Tencent.

Поклонники франшизы уже могут пройти предварительную регистрацию в Call of Duty: Mobile на сайте www.callofduty.com/mobile. После регистрации игра будет обновлена до последней версии, а игроки из нескольких регионов получат доступ к открытому бета-тестированию этим летом.

В игре обещаны такие режимы, как Team Deathmatch, Search and Destroy и Free-For-All, а также известные карты, включая Nuketown, Crash и Hijacked. В процессе сражения за место среди лучших бойцов мира игроки получат доступ к персонажам, оружию и наградам из классических игр Call of Duty, а также другому снаряжению с возможностью кастомизации.

Разработанная Tencent и изданная Activision Call of Duty: Mobile использует мобильный игровой движок Unity. В дополнение к классическому мультиплееру, игра включает в себя другие игровые режимы, о которых будет сообщено позже.