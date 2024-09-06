Игры
Опубликовано 06 сентября 2024, 07:19
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Акции создателей Assassin's Creed рухнули до 9-летнего минимума из-за провала новой игры по «Звездным Войнам»

Это было в целом ожидаемо
После выхода игры Star Wars Outlaws, акции Ubisoft упали на 13.5%, достигнув самого низкого уровня за последние 9 лет.
Акции создателей Assassin's Creed рухнули до 9-летнего минимума из-за провала новой игры по «Звездным Войнам»
© Forbes

Хотя игра получила положительные отзывы (средний рейтинг 76 на Metacritic), она не смогла достичь прогнозируемых продаж. Аналитики снизили прогнозируемые продажи с 7.5 млн до 5.5 млн копий в текущем финансовом году.

Игра, выпущенная 30 августа 2024 года, не оправдала ожиданий, несмотря на высокие затраты на её разработку, которые оказались на 30% выше, чем у Assassin’s Creed Mirage.

Это серьёзно повлияло на финансовое состояние Ubisoft, которая уже столкнулась с общей потерей стоимости акций на 43% за последний год.

Проблемы Star Wars Outlaws стали лишь одной из причин кризиса компании. Другой неудачей стал PvP-шутер XDefiant, который быстро потерял игроков после запуска, несмотря на первоначальный успех.

Ubisoft теперь рассчитывает на предстоящий релиз Assassin’s Creed Shadows, который выйдет в 2024 году и перенесет игроков в Японию эпохи самураев.

Источник:Forbes
Автор:Булат Кармак
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