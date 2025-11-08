Акции владельца GTA VI упали на 7% после переноса выходы игры

Задержка разочаровала фанатов и инвесторов, но аналитики ожидают, что разработчики GTA VI заработают ещё больше на росте расходов в праздничный сезон, и прогнозируют многомиллиардный доход в течение нескольких недель после релиза. Это также согласуется с маркетинговыми акциями производителей консолей.

Также отмечается, что неоднократные задержки с выходом игры не беспокоят аналитиков, которые считают, что расширенный период релиза усилит влияние игры, когда она наконец выйдет в следующем году.

Майкл Пачтер из Wedbush Securities отметил, что чем больше времени, тем качественнее игра. Реакция общественности неоднозначна: некоторые пользователи выражают осторожность, но в целом поддерживают необходимость разработчиков в дополнительном времени.