Опубликовано 08 ноября 2025, 12:00
Акции владельца GTA VI упали на 7% после переноса выходы игры

Но компания заработает ещё больше
Reuters сообщает, что на фоне очередного переноса игры GTA VI владелец проекта, компания Take-Two Interactive , потеряла 7% в стоимости акций. Это произошло сразу после объявления подшефной студии, Rockstar Games, о переносе релиза игры с 26 мая на 19 ноября 2026 года.
© Rockstar Games

Задержка разочаровала фанатов и инвесторов, но аналитики ожидают, что разработчики GTA VI заработают ещё больше на росте расходов в праздничный сезон, и прогнозируют многомиллиардный доход в течение нескольких недель после релиза. Это также согласуется с маркетинговыми акциями производителей консолей.

Также отмечается, что неоднократные задержки с выходом игры не беспокоят аналитиков, которые считают, что расширенный период релиза усилит влияние игры, когда она наконец выйдет в следующем году.

Майкл Пачтер из Wedbush Securities отметил, что чем больше времени, тем качественнее игра. Реакция общественности неоднозначна: некоторые пользователи выражают осторожность, но в целом поддерживают необходимость разработчиков в дополнительном времени.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
