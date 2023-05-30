«Акциза на игры»: в Госдуме предложили выдавать прокатные удостоверения на видеоигры

В России появилась идея выдавать прокатные удостоверения для компьютерных игр, подобно кинопрокату. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова высказала такую инициативу.

Депутат отметила присутствие в играх с элементами насилия, где, как она сказала, «детям предлагается прийти в школу и расстрелять других детей и учителей». Она также считает, что государство должно способствовать повышению цифровой и компьютерной грамотности среди родителей.

Ранее Лантратова уже высказывалась о необходимости регулирования видеоигр в России. В ноябре 2022 года она предложила внести поправки к закону об ЛГБТ-пропаганде, чтобы ограничить компьютерные игры, которые пропагандируют насилие, жестокость, ненормативную лексику и содержат информацию о наркотиках и суициде. Однако это предложение было отклонено информационно-политическим комитетом Госдумы.

В декабре того же года комиссия Совета законодателей по информационной политике предложила правительству создать реестр запрещённых компьютерных игр. Председатель комиссии Владимир Киселев заявил, что такие меры помогут эффективно бороться с производителями и распространителями вредных для детей игр.