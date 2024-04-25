Актер озвучки проговорился об анонсе нового Microsoft-эксклюзива Gears 6 летом

Актер Лиам Макинтайр, озвучивающий Джей Ди Феникса, главного героя Gears of War 4 и ключевого персонажа Gears 5, в недавнем твите, похоже, проговорился об анонсе Gears 6 летом.

В ответ на вопрос фаната о том, будет ли смерть Джей Ди в Gears 5 (которая может меняться в зависимости от выбора игрока) каноничной в следующей части, Макинтайр сказал, что «понятия не имеет», но добавил, что The Coalition и Microsoft «расскажут нам все в июне».

Это совпадает с информацией из других источников, которые предполагают, что Gears 6 будет анонсирована на Xbox Games Showcase, запланированной на 9 июня.

Официального подтверждения пока нет, но, учитывая время, прошедшее с момента выхода Gears 5, анонс новой части кажется вполне логичным.