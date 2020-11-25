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Актеров оригинального фильма Mortal Kombat добавили в игру с новым дополнением
Разработчики явно нашли нужный вектор развития проекта
Многие познакомились с игровой серией Mortal Kombat еще в 90-е годы прошлого столетия. Тогда же огромной популярностью пользовалась и экранизация игры, которая в том числе подарила нам знаменитый трек с выкриком "Mortal Kombat!". И вот, на радость игрокам, заставшим те времена, разработчики Mortal Kombat объявили о том, что добавили в игру с новым дополнением актеров оригинального фильма.
Пока что речь идет лишь об облике трех персонажей классического фильма 1995 года: Сони Блейд, Джонни Кейджа и Рейдена. Что интересно, помимо чисто внешнего сходства, персонажи также получили и голоса актеров, сыгравших их в фильме. Для этого NetherRealm пригласила посотрудничать Кристофера Ламберта, Линдена Эшби и Бриджит Уилсон-Сампрас.
Стоит отметить, что это не первое появление “лица” из фильма в новом Mortal Kombat. Если говорить о кинокартине 1995 года, то еще на самом старте игры разработчики добавили Кэри-Хироюки Тагаву, сыгравшего в ней Шан Цунга.