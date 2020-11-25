Актеров оригинального фильма Mortal Kombat добавили в игру с новым дополнением

Пока что речь идет лишь об облике трех персонажей классического фильма 1995 года: Сони Блейд, Джонни Кейджа и Рейдена. Что интересно, помимо чисто внешнего сходства, персонажи также получили и голоса актеров, сыгравших их в фильме. Для этого NetherRealm пригласила посотрудничать Кристофера Ламберта, Линдена Эшби и Бриджит Уилсон-Сампрас.

Стоит отметить, что это не первое появление “лица” из фильма в новом Mortal Kombat. Если говорить о кинокартине 1995 года, то еще на самом старте игры разработчики добавили Кэри-Хироюки Тагаву, сыгравшего в ней Шан Цунга.