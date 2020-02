Актуальная консоль Microsoft Xbox One значительно упала в цене в России

Так, в М.Видео, Эльдорадо, DNS и прочих российских магазинах стартовала распродажа абсолютно всех версий консоли Xbox One. Например, самая мощная версия устройства под названием Xbox One X доступна по цене в 27 990 рублей. Более “простая” Xbox One S предлагается по цене в 20 990 рублей, а вариант консоли без оптического привода — Xbox One S All-Digital — теперь можно купить всего лишь за 16 990 рублей. Таким образом, можно констатировать факт того, что прямо сейчас мы имеем дело с значительным падением цен на консоли Microsoft в России.

Стоит отметить, что распродажа продлится около двух недель — уже с 4 марта текущего года цены на консоли вернутся на прежний уровень и кто знает, когда еще у людей, желавших приобрести себе приставку от Microsoft по отличной цене, подобная возможность появится вновь.