Игры
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Alan Wake, Batman и другие игры продаются со скидками до 90%
До 16 апреля
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил новую распродажу. На этот раз со скидками вплоть до 90% можно приобрести ряд игр про расследования, например Alan Wake, Batman и прочие.
Так, тайтл про знаменитого детектива Sherlock Holmes: The Devil's Daughter продается с 90% скидкой. Напомним, что в обычное время игра была доступна за 3 860 рублей, тогда как сейчас упала до 386.
В то же время, культовый психологический экшен-триллер Alan Wake продается за 347 рублей вместо прежних 1 157.
С 75% скидкой, в свою очередь, можно приобрести сразу несколько игр про Бэтмена, в частности такие как Batman: Arkham City GOTY Edition, Batman: Arkham Collection, Batman: Arkham Knight Premium Edition и Batman: Arkham Asylum GOTY Edition.
Ознакомиться со всеми играми, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке.