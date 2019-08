Alan Wake и For Honor раздают бесплатно

Официальный магазин Epic Games продолжает акцию по регулярной бесплатной раздаче игр. До 9 августа 2019 года в Epic Games Store предлагаются триллер Alan Wake и средневековый онлайн-файтинг For Honor, которые пришли на смену Moonlighter и This War of Mine.

Обычно игры предлагаются за 349 и 1499 рублей соотвественно. При загрузке Alan Wake и For Honor в Epic Games Store сейчас потом пользователю не придётся доплачивать, это не пробная версия и останется за игроком навсегда. После 9 августа на смену этим играм придёт трёхмерная головоломка GNOG.