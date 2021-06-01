Теперь же со своим словом выступила и AMD — глава компании Лиза Су рассказала, что свежие версии электромобилей компании Маска получат APU от AMD. Это, по сути, сделает из авто игровые консоли за 74 тыс долларов, пишет Engadget.

Благодаря новейшим технологиям, свежий APU будет ещё более энергоэффективным. А это значит, что автовладельцам не придётся сильно переживать о разряде своих Model S или Model X из-за игр — AMD сделала всё для того, чтобы этот процесс минимально отнимал заряд аккумулятора.