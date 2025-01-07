AMD анонсировала Steam Deck 2 раньше самой Valve

Вместе с тем компания также заявила об активной работе над новым Steam Deck в стенах Valve на базе одного из новых чипов AMD..

Отметим, что среди новинок выделяется Ryzen Z2 Extreme, основанный на архитектуре Strix Point. Он объединяет 8 ядер (3 Zen 5 и 5 Zen 5c) и 16 вычислительных блоков RDNA 3.5, предлагая максимальную производительность.

Более доступный вариант Ryzen Z2 Go с четырьмя ядрами Zen 3+ разработан специально для Lenovo Legion Go.

Процессор Ryzen Z2 будет использоваться в устройствах Asus, Lenovo и Valve. Ожидается, что новое поколение консоли от контора Гейба Ньюэлла станет мощнее благодаря поддержке 12 вычислительных блоков RDNA 3 и оптимизации для современных игр.