AMD: ключевая фича DirectX 12 не получит массовой поддержки на PS6 и новом Xbox

Хотя железо и API будут готовы, существующие движки и инструменты разработки попросту не адаптированы под такой стиль программирования.

В результате, несмотря на потенциальные выгоды, в ближайшие годы разработчики будут продолжать использовать проверенные подходы. Широкого внедрения Work Graphs на консолях можно ждать только после серьезных изменений в игровых движках.

Sony и Microsoft пока не раскрывают подробностей о будущих системах. По слухам, PlayStation 6 выйдет в двух версиях — домашней и портативной, последняя якобы будет мощнее Xbox Series S.

Консоли смогут запускать игры с PS5, но оптимизация под новое железо потребуется для полноценной производительности.