AMD подарит новую игру от создателей Skyrim и Fallout покупателям процессоров Ryzen 7000 и Ryzen 7000X3D

В акции участвуют все процессоры на базе микроархитектуры Zen 4, начиная с бюджетного Ryzen 5 7600 и заканчивая флагманским Ryzen 9 7950X3D.

Отмтеим, что это далеко не первая подобная акция от AMD. Ранее покупатели процессоров Ryzen 7000 уже могли получить в подарок игру Star Wars: Jedi Survivor, а за приобретение видеокарт серий Radeon RX 7900 и Radeon RX 6000 предлагали игру The Last of Us Part I.

Напомним, что официальный анонс акции ожидается в ближайшее время, и это станет отличной возможностью для геймеров приобрести новейшие процессоры AMD, а вместе с тем получить бесплатную копию долгожданной Starfield.