AMD представила ИИ-улучшатель графики FSR4, эксклюзивную для топовых видеокарт Radeon RX 9070

Она разработана для повышения производительности в играх с разрешением 4K и поддерживает функции Frame Generation и Anti-Lag 2.

FSR 4 будет доступна только на видеокартах Radeon RX 9070, оснащенных ядрами третьего поколения для ИИ-ускорения.

Эта ограниченность вызывает вопросы о совместимости технологии с более доступными картами, такими как RX 9060. AMD пока не уточнила, будет ли FSR 4 работать на устройствах с RDNA3.

Единственной игрой с подтвержденной поддержкой FSR 4 на данный момент является Call of Duty: Black Ops 6. Анонс совпал с подготовкой NVIDIA к презентации DLSS 4, что усиливает конкуренцию между компаниями в области графических технологий.