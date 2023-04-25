AMD представила сразу два новых процессора Ryzen для «карманных» игровых консолей вроде Steam Deck

AMD представила сразу два новых процессора Ryzen для «карманных» игровых консолей вроде Steam DeckПричём детище Valve выглядит достаточно проигрышно на их фоне
AMD официально анонсировала процессоры AMD Ryzen Z1 и Ryzen Z1 Extreme с техпроцессом 4 нм, специально разработанные для портативных игровых компьютеров. Ожидается, что эти процессоры станут серьёзными конкурентами для Steam Deck.
Ryzen Z1 Extreme имеет восемь ядер Zen 4, 16 потоков, 12 графических ядер RDNA 3 и 24 МБ кэша. Процессор обещает до 8,6 терафлопс графической производительности, что сравнимо с 10,28 терафлопсами Sony PS5 и значительно больше 1,6 терафлопсов, доступных на Steam Deck.
Обычный Ryzen Z1 имеет шесть ядер, 12 потоков, четыре графических ядра и 22 МБ кэша, что обеспечивает теоретическое увеличение графической производительности на 55% по сравнению с тем, что используется в портативке Valve.
По данным AMD, с Ryzen Z1 Extreme игроки смогут комфортно играть в такие требовательные игры, как Red Dead Redemption 2, с более чем 60 кадрами в секунду на низких настройках и разрешении 720p.
Новинки временно являются эксклюзивным решением для Asus, но AMD подтверждает возможность сотрудничества с другими партнёрами в будущем.
Подробности о цене и доступности игрового портативного компьютера Asus ROG Ally с процессорами AMD Z1 и Z1 Extreme будут объявлены 11 мая.