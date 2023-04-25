AMD представила сразу два новых процессора Ryzen для «карманных» игровых консолей вроде Steam Deck

Ryzen Z1 Extreme имеет восемь ядер Zen 4, 16 потоков, 12 графических ядер RDNA 3 и 24 МБ кэша. Процессор обещает до 8,6 терафлопс графической производительности, что сравнимо с 10,28 терафлопсами Sony PS5 и значительно больше 1,6 терафлопсов, доступных на Steam Deck.

Обычный Ryzen Z1 имеет шесть ядер, 12 потоков, четыре графических ядра и 22 МБ кэша, что обеспечивает теоретическое увеличение графической производительности на 55% по сравнению с тем, что используется в портативке Valve.