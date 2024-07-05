AMD стала бы банкротом, если бы не PlayStation 4

В 2015 году доходы компании сократились на 10% из-за падения рынка ПК и аналитики предсказывали банкротство к 2020 году. Однако разработка чипов для PS4 позволила AMD выжить.

Руководитель игрового подразделения AMD Ренато Фрагале отметил, что работа над PS4, которая продалась тиражом более 91 млн единиц, была одним из самых успешных проектов компании и помогла избежать финансового краха.

Кроме PS4, AMD также разрабатывала чипы для Xbox One, что дополнительно укрепило её позиции.

Несмотря на низкую маржу, миллионы проданных консолей продемонстрировали способность AMD создавать кастомные решения и помогли компании остаться на плаву.