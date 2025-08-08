AMD вместе Microsoft разрабатывает чипы для Xbox нового поколения, ПК и портативных устройств

Эти SoC будут использоваться не только в будущих консолях Xbox, но и в ПК, а также портативных игровых устройствах. Об этом стало известно во время отчета AMD о финансовых результатах за II квартал 2025 года.

Напомним, что там же появилась информация, согласно которой сегмент клиентских и игровых продуктов AMD показал впечатляющий рост — выручка достигла $2,5 млрд, что на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной вклад внесли процессоры Ryzen, особенно новые модели Ryzen 9000X3D. Игровой сегмент также значительно усилился.