AMD заняла наибольшую долю на рынке процессоров за всю историю

Теперь же стало известно, что всё изменилось ещё сильнее. И хоть Intel по-прежнему остаётся на первом месте, AMD успешно поставила новый рекорд, заняв максимальную в своей истории долю. Об этом рассказали аналитики Mercury Research на основании своего же свежего исследования.

Так, на сегодняшний день «красным» принадлежит 25,6% рынка процессоров. Для сравнения, ещё одним кварталом ранее этот показатель находился на уровне в 24,6%, а годом ранее — 21,7%. Таким образом, всего за год AMD смогла показать впечатляющий 4%-рост.

По мнению экспертов, подобные достижения могут быть связаны с популярностью компании у консольных игроков. С другой стороны, имеенно PlayStation 5, наряду с видеокартами NVIDIA, стала «лицом» дефицита в мире электроники.