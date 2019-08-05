Американцы обвинили Call of Duty в массовых расстрелах

В интервьюhttps://www.pcgamer.com/republican-politician-blames-videogames-for-mass-shootings) Fox News лидер меньшинства Республиканской партии Кевин Маккарти обвинил игры со стрельбой в «дегуманизации людей».

По словам Маккарти, существуют исследования по видеоиграм, но подробности он не назвал. Он отметил: «Когда вы смотрите на эти фотографии с мест расстрелов, они напоминают видеоигры».

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик выразился более конкретно: «В этом манифесте, который, как мы считаем, взят из шутера, рассказывается о том, как воплотить в жизнь свою фантазию о суперсолдате из Call of Duty». Также он заявил: «Как 60-летний отец и дедушка я смотрю на ситуацию со стороны: что изменилось в стране? У нас всегда было оружие, у нас всегда было зло, но что изменилось, когда началась вся эта стрельба?И я вижу индустрию видеоигр, которая учит молодых людей убивать».

В минувшие выходные в США произошло сразу несколько последовательных инцидентов с массовой стрельбой — Техасе, Огайо и Иллинойсе. Всего было убито 29 человек и почти 50 получили ранения.

Полиция смогла задержать 21-летнего Патрика Крушиуса, который стрелял из винтовки по посетителям супермаркета в техасском Эль-Пасо. В Дейтоне 24-летний Коннор Беттс устроил стрельбу около бара Ned Peppers, а затем сам был убит полицией.

В Чикаго стрелявший около детской площадки примерно в час ночи пока не задержан. В этом происшествии 7 человек было ранено и никто не погиб.