Американец потратил более миллиона долларов на игры для Денди

Еще в сентябре стоматолог Эрик Ниерман провел сделку по приобретению более 40 раритетных картриджей с играми для NES. Общая сумма его затрат составила 1,02 млн долларов — эксперты считают, что данная покупка является самой дорогой за все время, что существует подобного рода хобби.

Основной причиной, по которой цена сделки столь высока, является редкость тех изданий, которые купил Ниерман — они имеют первозданный вид, в том числе на них имеются заводские стикеры от производителя.

”И там и там есть чувство ностальгии, есть уникальная обложка. Если комикс можно продать за миллион долларов, я не вижу причин не делать то же самое с раритетными видеоиграми”, — рассказал Ниерман, рассуждая о том, что коллекционирование редких изданий видеоигр в итоге может стать чем-то наподобие коллекционированию комиксов.