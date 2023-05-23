Американские игроки подали в суд, чтобы Microsoft не купила Activision Blizzard, но ничего не получилось

Американские игроки подали в суд, чтобы Microsoft не купила Activision Blizzard, но ничего не получилосьСуд встал на строну корпораций
В игровой индустрии не утихают страсти по приобретению Activision Blizzard, издателя таких известных продуктов, как Call of Duty, компанией Microsoft. И обсуждается вопрос не только на уровне крупных корпораций, но и на уровне геймеров-активистов, убеждённых, что слияние Activision и Microsoft негативно отразится на конкуренции в игровой отрасли.
В декабре 2022 года группа частных лиц подала коллективный иск к Microsoft по причине слияния двух компаний. В итоге 19 мая 2023 года судья федерального окружного суда Калифорнии Жаклин Скотт Корли отказала истцам в удовлетворении иска. По заявлениям судьи, геймеры не предоставили суду доказательства, что в случае слияния Activision и Microsoft индустрии будет нанесён «непоправимый ущерб».
«На следующий день после слияния они могут играть точно так же, как играли со своими друзьями до слияния», — заявила судья Корли.