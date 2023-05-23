Американские игроки подали в суд, чтобы Microsoft не купила Activision Blizzard, но ничего не получилось

В декабре 2022 года группа частных лиц подала коллективный иск к Microsoft по причине слияния двух компаний. В итоге 19 мая 2023 года судья федерального окружного суда Калифорнии Жаклин Скотт Корли отказала истцам в удовлетворении иска. По заявлениям судьи, геймеры не предоставили суду доказательства, что в случае слияния Activision и Microsoft индустрии будет нанесён «непоправимый ущерб».

«На следующий день после слияния они могут играть точно так же, как играли со своими друзьями до слияния», — заявила судья Корли.