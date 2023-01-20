Американские морпехи научились обманывать искусственный интеллект с помощью видеоигры

В этой игре есть уловка, когда протагонист может замаскироваться с помощью пустой коробки. Персонаж накрывается коробкой и движется под ней, оставаясь незамеченным.

Во время учений восемь морпехов использовали этот трюк, чтобы обмануть робота, оценивающего обстановку на основе искусственного интеллекта. Робот был «натренирован» на определение идущих или бегущих людей либо их силуэтов, а на коробку не отреагировал.